Чемпионат Беларуси, 26-й тур

Шахтер Солигорск – Динамо Минск – 0:1

Гол: Климович, 81

Милевский анонсировал возвращение в Украину, намекнув на уход из Динамо Брест

Соперники аккуратно начали игру без особых обострений, поэтому до перерыва зрители не увидели голов. Во втором тайме количество моментов у обеих команд значительно увеличилось. На 80-й минуте гости из Минска сумели открыть счет и удержать преимущество до финального свистка.

Украинский тренер Шахтера Роман Григорчук имел возможность вплотную приблизиться к лидеру турнирной таблицы БАТЭ, который расписал ничью, но поражение оставило солигорцев на на третьей строчке. Стоит отметить, что в составе гостей сыграли сразу два украинских защитника Андрей Бацула и Артем Сухоцкий.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю