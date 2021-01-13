"Я уже не раз говорил, что спасибо ему большое, и брату ему, руку всегда пожму. То, что не отпустил... Не отпустил, и не отпустил, что тут сделаешь. Человек до сих пор держит клуб. Сейчас тяжелые времена, всем нелегко, но он продолжает заниматься этим делом. Получается. Больше плюсов.

УЕФА поздравил Милевского с днем рождения, вспомнив его гол в ворота Реала

Чувствовал ли я себя в "золотой клетке"? Конечно, я хотел, очень хотел играть в Серии А. Были возможности, варианты, но так и не получилось", – признался Милевский в интервью ТаТоТаке.

Напомним, нападающий находился в струкутуре Динамо с 2002 по 2013 годы. После этого были Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордия, Тосно, Кишварда, Динамо Брест и Минай, контракт с которым рассчитан на 1,5 сезона.

Луческу раскрыл главный секрет успеха футболиста на своем примере – тренер Динамо в необычном ракурсе