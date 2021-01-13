Выступая в эфире Antena Stars, 75-летний румынский наставник зацепил несколько очень личных тем. Луческу признался, что ему трудно без близких, ведь видит сына и семью в полном составе только по большим праздникам. "Бывали моменты, когда все забывали о неприятностях, которые накапливались в течение года, и концентрировались на этих праздниках, где проходило постоянное движение туда-сюда. Встречи с семьями, друзьями, семьями друзей, маленькими детьми. Все усилия направляли на то, чтобы принести детям радость и надежду.

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После 90-х почти все разбежались, кто где нашел местечко получше, и было очень трудно воссоединить семьи. Каждый раз, когда это случается, происходит большой подъем эмоций, чувств. Это невероятное удовольствие – видеть нас снова вместе. К сожалению, в последние годы мне этого не удалось". Луческу признается, что уже очень долго не может пережить подобные радости. Еще тогда, когда сын Разван был тренером в Румынии (в последний раз в 2014 году), а домнул Мирча приезжал из Турции или Украины, всем удавалось собраться дома вместе.

"Луче", как его называли в течение многих лет на родине, утверждает, что семья была и всегда будет его наибольшей поддержкой. Известный тренер убежден, что именно семья дает человеку защиту и силу в критические моменты жизни. Поэтому Луческу дает большую совет своим игрокам: спешите создать семью – главный столб, который лежит в основе успеха каждого. Похоже, это могло бы пригодиться и футболистам киевского Динамо, некоторые из которых в последнее время становились героями светской хроники из-за нестабильной ситуации на личном фронте. В частности, Денис Попов успел дважды разорвать свои отношения. В свою очередь еще ранее экс-возлюбленная Владислава Супряги начала встречаться с игроком Шахтера.

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"Со временем я понял, что очень важно рано создать семью. Я был довольно эгоистичным, потому что делал это ради поддержания своей работы, чтобы это способствовало футболу. Семья всегда дает вам безопасность, а в тяжелые времена поддерживает вас. Когда вы преуспели, ценой успеха является зависть, а цена неудачи – одиночество. Когда вы в беде, чувствуете себя расстроеными, семья вам помогает. Вы должны найти баланс в этом – такой баланс создает ваша семья. Я всегда призывал своих игроков жениться как можно раньше, создать семью", – признался Луческу.

Со своей женой Нелли наставник Динамо в браке уже более 55 лет. Именно она принимает большинство решений в его семье. Только финансовыми вопросами занимается сам Мирча. Остальные вещи в сфере полномочий Нелли. "Я принимаю финансовые решения. О семье заботится в основном жена. Нелли занимается всеми: правнуками, внуками, Разваном... Она такая слабая, но очень сильная".

Об их первой встрече, когда симпатия возникла мгновенно, главный тренер Динамо до сих пор вспоминает с особой теплотой: "Это случилось в общежитии. Мы встретились в студенческой столовой. Любовь с первого взгляда? Это была заинтересованность, которая возникла с первого взгляда. Мы не разговаривали, но сели в один трамвай, я обернулся посреди трамвая, она – впереди. Встретились взглядами. Заметил багаж в ее руке. Когда она сошла, сошел и я, хотя мне не нужно было выходить на той остановке. Дальше я предложил взять ее багаж... "

После того их пути разошлись на некоторое время. Нелли уехала к родителям, Мирча – в тренировочный лагерь. Но они поддерживали связь постоянными переписками. Когда увиделись снова, никогда больше не возникало желания расстаться, хотя работа футболиста и тренера предполагает длительное отсутствие в семье. "Меня долго не было, Нелли проводила с сыном больше времени. Бабушке Развана было не до шуток, потому что я был очень молод, и на каникулах обычно хотелось оставаться наедине с Нелли. Сын был еще очень маленьким, бабушка забирала его к себе.

Он до сих пор упрекает нас в тому, что мы оставляли его там на целое лето. Но со временем я начал брать его с собой почти на все тренировочные лагеря, когда я находился в команде Корвинул. В клубе узнали, что я ездил в Хунедоару не один, а всей семьей, только спустя пять лет", – рассказывает Луческу. Тренер убежден, что роль жены очень важна в любой футбольной семьи. По его мнению, женщина для футболиста – это человек, который должен заботиться о психологическом состоянии игрока, а его Нели справилась со своими обязанностями блестяще.

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