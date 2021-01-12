Бывший форвард Динамо Артем Милевский, который сейчас защищает цвета Миная, получил поздравления от Союза европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА в своем Твиттере вспомнил гол Милевского в ворота Икера Касильяса в сезоне 2006/07, таким образом поздравив украинца с 36-летием.

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"Экс-нападающему Динамо и сборной Украины Артему Милевскому – 36! Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году", – говорится в подписи к поздравлению.

Напомним, Динамо в этом матче на выезде уступило Реалу со счетом 1:5, а единственный гол киевлян забил именно Милевский. К слову, этот гол стал дебютным для Артема в еврокубках.

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