"Я вже не раз казав, що спасибі йому велике, і брату йому, руку завжди потисну. Те, що не відпустив... Не відпустив, то й не відпустив, що тут зробиш. Людина досі тримає клуб. Зараз важкі часи, всім нелегко, але він продовжує займатися цією справою. Виходить. Більше плюсів.

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Чи почувався я в "золотій клітці"? Звичайно, я хотів, дуже хотів грати у Серії А. Були можливості, варіанти, але так і не вийшло", – зізнався Мілевський у інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, нападник перебував у струкутурі Динамо з 2002 по 2013 роки. Після цього були Газіантепспор, Хайдук, Спліт, Конкордія, Тосно, Кішварда, Динамо Брест і Минай, контракт з яким розрахований на 1,5 сезону.

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