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Милевский отдал ассист в матче с БАТЭ – форвард спел гимн Беларуси перед поединком

10:38 61 Читати українською
Милевский отдал ассист в матче с БАТЭ – форвард спел гимн Беларуси перед поединком
Артем Милевский (в центре) / ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Милевский спел гимн своей исторической родины перед очень важным матчем против БАТЭ (1:1). Во время самого поединка украинец отдал ассист.

Чемпионат Беларуси-2019, 18 тур

Динамо Брест – БАТЭ – 1:1

Голы: Гордейчук, 46 – Драгун, 53

Милевский рассказал, о чем был его пост, адресованный Шевченко

Артем Милевский отметился очередным результативным действием в составе Динамо Брест. В 18 туре команда принимала гиганта белорусского футбола и главного конкурента в борьбе за чемпионство – БАТЭ. Форвард головой сбросил мяч Гордейчуку, и тот расстрелял ворота команды из Борисова. Правда, уже через 7 минут БАТЭ отыгрался усилиями Драгуна. Сейчас Динамо Брест лидирует в таблице с 55 очками в активе и опережает своего ближайшего преследователя на 5 пунктов.

Перед поединком украинский форвард спел гимн Беларуси. Собственно, Артем родом из этого государства, но позже получил украинское гражданство.

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