Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії

"Футбол 24" традиційно виділяє успіхи українських гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Цього тижня наші представники діяли доволі успішно.
Андрій Ярмоленко забиває у ворота Манчестер Юнайтед і приносить перемогу своїй команді! Ще кілька місяців тому про таке можна було тільки мріяти. А цього тижня це стало реальністю. Черговий топ-матч на вихідних видав Роман Яремчук. Другий поєдинок у новій команді став успішним для Євгена Селезньова. Чимало забивали наші земляки на полях Латвії та Казахстану. А ще відзначилися особливими голами в Грузії та Сербії.
Англія
Наприкінці першого тайму у протистоянні з Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко відкрив рахунок! Українець відіграв 89 хвилин і допоміг Вест Хему перемогти 2:0.
Після впевненої перемоги в Харкові Олександр Зінченко отримав перепочинок, а без нього Манчестер Сіті знищив Уотфорд (8:0).
Іспанія
Після серії болісних невдач нарешті повернувся у переможне русло Альбасете. Команда Романа Зозулі двічі за тиждень виграла по 1:0. Українець зіграв 90 хвилин лише у першому матчі проти Уески.
Дві нічиї за 7 днів – такий доробок Луго. Наш Орест Лебеденко зіграв у одному поєдинку – Луго вистояв на полі одного з лідерів Сегунди, Сарагоси. У пасиві вихованця Карпат жовта картка.
Сергій Мякушко зіграв лише 11 хвилин за Алькоркон. На даний момент перехід колишнього футболіста збірної України в іспанське підземелля видається провальним.
Італія
В середу Руслан Маліновський зіграв тайм у жахливому матчі із загребським Динамо (0:4). На момент виходу українця на поле господарі забили вже тричі.
На вихідних Маліновський провів весь поєдинок в Серії А – його Аталанта ще на 84-й хвилині програвала 0:2 Фіорентині, проте змогла врятуватися – 2:2. Топовий матч з феноменальними голами і фантастичною розв’язкою!
Німеччина
Радіємо поверненню на поле Бориса Тащи – одесит зіграв вперше з травня. Тащи дебютував у складі Санкт-Паулі завдяки виходу на заміну на 62-й хвилині в матчі проти Оснарбрюка (1:1).
Бельгія
Ігор Пластун та Роман Яремчук вийшли з перших хвилин на битву із Сент-Етьєном і допомогли команді перемогти 3:2. В наступному турі Ліги Європи найбільш український клуб Бельгії приїде до Львова на гру з Олександрією.
У вечірньому недільному матчі в чемпіонаті Гент гостював у Зульте-Варегема. Обидва наші земляки знову з’явилися у старті. На початку матчу Яремчук відправив м’яч у сітку воріт суперника, втім VAR засвідчив невеличкий офсайд. Попри це, Роман відзначився ще двічі в рамках правил! Спочатку нападник збірної України заробив пенальті і сам же його реалізував, а згодом екс-динамівець забив з гри на 76-й хвилині, встановивши остаточний рахунок 2:2.
Пластун був замінений у перерві – захисник не зумів продовжити гру після того, як отримав удар ліктем в обличчя.
Брюгге та Андерлехт організували видатний матч з величезною кількістю моментів (2:1). Едуард Соболь участі в гольових епізодах не брав і відіграв 90 хвилин.
Данія
Два наших представники в елітному данському дивізіоні не награли за минулий тиждень і години. Сьоннерйюск вигравав на виїзді у Хобро 1:0, Артем Довбик вийшов на заміну на 78-й хвилині. Вже за мить суперник зрівняв рахунок класним ударом зі штрафного – 1:1.
Юрій Яковенко зіграв 21 хвилину за Есб’єрг у протистоянні з Брондбю (3:1). Українець виходив на поле за рахунку 2:1.
Фінляндія
Сейняйокі Дениса Олійника програв ГІФК (0:2). Українець провів на полі весь матч.
Швеція
Ігор Левченко знову з лави запасних спостерігав за грою Ескільстуни – його команда програла Хельсінборгу (1:2).
Шотландія
Мар’ян Швед все ще поза заявкою Селтіка.
Португалія
Гімарайнш у четвер програв Стандарду в Лізі Європи – Валерій Бондаренко провів загалом непоганий матч, але не зміг запобігти поразці 0:2.
У неділю Бондаренко знову опинився у старті своєї команди. Цього разу Гімарайнш здолав Тонделу (3:1). Гол+пас записав до активу Бруно Дуарте, ексгравець ПФК Львів.
Греція
Дмитро Чигринський допоміг обіграти Панаітолікос – його АЕК виграв 1:0, а українець провів на полі весь матч.
Кіпр
Євген Селін та Артур Рудько зустрілися у протистоянні Анортосіса та Пафоса. Сильнішою виявилася команда Селіна – 2:0. Обидва ексдинамівці зіграли по 90 хвилин. Рудько пропустив після двох штрафних ударів. В першому випадку був навіс і удар головою, а в другому – прямий постріл. Звинувачувати кіпера не варто, та все ж констатуємо - це третя поспіль поразка Пафоса.
Ігор Худоб’як допоміг Етнікосу перемогти Неа Саламіс (2:0). Легенда Карпат відіграла 90 хвилин. Традиційно під завісу поєдинку у складі переможців з’явився Ілля Марковський.
Чехія
Злін Олександра Азацького звів унічию матч з Богеміансом (2:2). Наш захисник відіграв весь матч, відвертих помилок не припускався.
Тарас Качараба також провів від дзвінка до дзвінка поєдинок за Слован, який не виявив сильнішого у матчі з Опавою (1:1). На 86-й хвилині Качараба виграв боротьбу у штрафному майданчику суперника після подачі з кутового і пробив головою – кіпер дістав м’яч з-під поперечки.
Туреччина
Різеспор програв Газішехіру (1:2). Гольову атаку господарів розпочав Микола Морозюк. Він навісив з флангу, партнери поборолися за м’яч і переправили його у ворота суперника. Микола відіграв 90 хвилин.
У суботу в другому дивізіоні могло бути гаряче: Євген Селезньов та Олександр Гладкий потрапили на лаву запасних Бурсаспора та Адана Демірспора відповідно. Однак очне протистояння українських нападників не відбулося. На поле вийшов лише Селезньов, який вступив у гру відразу по перерві. Євген забив гол, однак команда Гладкого зробила це чотири рази. Як би там не було, у доробку Селезньова пас і гол за неповних 90 хвилин у двох стартових матчах. Повернувся Євген до Туреччини – повернулося гольове чуття. Нехай і в другому дивізіоні.
Північна Македонія
Вардар Євгена Новака провів на тижні два поєдинки. Спочатку переміг Шкупі (2:1), а потім Сілекс (3:0) – Новак відіграв 180 хвилин. Вардар вибрався на вершину ліги.
Сербія
Битва Рада і Радніка запам’яталася протистоянням Євгена Коваленка та Євгена Павлова. Долю матчу вирішив єдиний гол Павлова. Колишній гравець Волині вийшов на заміну на 59-й хвилині, а через дев’ять хвилин відзначився.
Тарас Бондаренко провів 90 хвилин проти Інджії і допоміг виграти Раднічкам (1:0).
Вождовац Марко Девіча виграв у Войводіни (2:1), а українець провів на полі 68 хвилин і отримав жовту картку. Девіч поки не може знайти свою гру у новій команді.
Польща
Незважаючи на ушкодження, Олексій Дитятьєв вийшов у старті Краковії на битву з Легією. Господарі програли 1:2, а наш захисник, на жаль, став співавтором другого голу у ворота своєї команди. Дитятьєв невдало виніс м’яч, цим скористався Валеріане Гвілія, колишній захисник молодіжної збірної України, який свого часу гучно і некрасиво відмовлявся від українського громадянства.
Руслан Бабенко вступив у гру П’яста та Ракува (2:1) на 88-й хвилині.
Угорщина
У перенесеному поєдинку чемпіонату Угорщини Ференцварош Сергія Реброва ще на 88-й хвилині програвав Залаегерсегу 0:1. Проте господарі примудрилися двічі пропустити і програти 1:2. У старті обидвох команд вийшли Олег Голодюк, Ігор Харатін та Олександр Зубков. Вихованець Карпат пішов з поля вже на 17-й хвилині – проти Голодюка жорстко зіграли і матч він продовжити не зміг.
В середині другого тайму Харатін заробив пенальті – його потужний удар зупинила рука суперника. Однак партнер Ігоря удар з позначки не реалізував. Пізні голи Фраді відбулися без участі українців – їх вже не було на полі. До речі, обидва м’ячі на рахунку джокерів, яких випустив на заміну Ребров.
Також на вихідних відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Угорщини. Майже всі представники еліти гостювали у маленьких містечках та селах і з легкістю перемогли. Гонвед, наприклад, розтрощив Дунахарасті (команда з міста, де проживає менше 20 тисяч населення) 7:1. Дубль оформив наш Владислав Кулач.
Поїздка в курортний Хевіз завершилася легкою перемогою для Мезокьовешда (6:0). Один із голів у активі нашого оборонця Андрія Нестерова.
Хорватія
Дмитро Льопа та Олександр Сваток минулого тижня на поле не виходили.
Словаччина
Данило Бескоровайний не допоміг ДАКу уникнути поразки у двобої з Ружомбероком (0:1). Господарі пропустили після того, як Бескоровайний разом із колегами по обороні програли верхову боротьбу у штрафному майданчику.
Слован на тижні двічі переміг з однаковим рахунком 4:2. Спочатку сенсаційно обіграв Бешикташ в Лізі Європи, а потім не залишив шансів Тренчину. Артем Сухоцький зіграв лише у внутрішній першості. Українець припустився помилки під час другого взяття воріт – прикривав м’яч корпусом, однак зробив це ненадійно і дозволив супернику відправити м’яч у сітку.
Казахстан
Астана Романа Григорчука поступилася двічі за тиждень. І якщо програти на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед (0:1) не соромно, то поразка в чемпіонаті від Жетису (1:2) викликає певні запитання. Класну гольову передачу до активу записав гравець Жетису Руслан Степанюк.
Перший гол за останні два сезони записав до активу Кирило Ковальчук. Наш півзахисник вийшов на заміну у поєдинку Ордабаси-Актобе (4:1) на 55-й хвилині, а вже в компенсований час встановив остаточний рахунок.
Ще один рідкісний голеадор – захисник Різван Аблітаров. Українець відзначився розкішним голом наприкінці матчу Тараз-Атирау (2:2) у складі гостей.
Білорусь
Брестське Динамо на виїзді здолало Городею (3:1). Успішний початок заклав Артем Мілевський – після його удару м’яч влучив у хрестовину і відлетів до партнера, який переправив м’яч у сітку. Подвоїв рахунок Олександр Нойок.
Дмитро Білоног, якщо не забиває, то віддає. На початку другого тайму українець асистував партнеру – цього виявилося достатньо для перемоги над Гомелем (1:0).
Молдова
Особливих радощів для наших легіонерів у Молдові минулий тиждень не приніс. Слід лише зауважити, що недавній провідний гравець луганської Зорі Артем Гордієнко не проходить у стартовий склад Шерифа. У минулому турі наш земляк провів матч на лаві запасних.
Азербайджан
Кирило Петров з лави запасних спостерігав за "сухою" нічиєю Нефтчі та Кешлі.
Вірменія
Результативними діями українські футболісти на полях Вірменії не відзначалися.
Грузія
У минулому сезоні щотижня ми раділи голам уродженця Львівщини Миколи Ковталюка у складі Діли. Форвард міг перебратися в Іспанію, однак поїхав у другу корейську лігу. Минуло трохи часу, Ковталюк змінив зачіску і повернувся в Ділу. В суботу Микола вийшов на заміну на 85-й хвилині в першому матчі після повернення, а на 90+5 відзначився прем’єрним голом. Неймовірно! Невже в Грузії знову буде гаряче?
Олександр Каплієнко допоміг тбіліському Динамо здолати Чіхуру (2:0).
Латвія
Минулий тиждень видався результативним для наших футболістів у Вірслізі. В суботу черговий гол записав до активу Максим Марусич. Вихованець Ворскли забив у ворота колишньої команди РФШ. Єлгава розійшлася миром з рижанами (1:1).
За Вентспілс забив Михайло Сергійчук – українець вийшов на поле на 80-й хвилині, а вже через 120 секунд забив гол. Метта і Вентспілс сильнішого не виявили – 3:3.
Рига перемогла Валмієру 1:0 – три пункти столичній команді приніс удар Мирослава Славова.
Литва
Юрій Бушман був єдиним українцем, який на тижні виходив на поле у рамках A-Lyga. Він вступив у гру на 67-й хвилині матчу Кауно Жальгіріса проти Судуви (0:2).
Естонія
Нимме Калью Романа Кожуховського двічі переміг із сумарним рахунком 9:0. Обидва рази у старті чинного чемпіона виходили Андрій Маркович, Владислав Хомутов та Іван Лобай. На тижні вихованець Карпат якраз дебютував за нову команду.
Маркович записав до активу гольовий пас у грі з Тулевиком (3:0).
А згодом у двобої з Калевом (6:0) на пару з Хомутовим організував пенальті.
Юрій Ткачук відіграв на тижні 180 хвилин. Спочатку його команда програла Флорі (1:2), а Ткачук недогледів за своїм суперником, який забив переможний гол. Через кілька днів Левадія все ж перемогла Транс (1:0).