Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії

"Футбол 24" традиційно виділяє успіхи українських гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Цього тижня наші представники діяли доволі успішно.

Андрій Ярмоленко забиває у ворота Манчестер Юнайтед і приносить перемогу своїй команді! Ще кілька місяців тому про таке можна було тільки мріяти. А цього тижня це стало реальністю. Черговий топ-матч на вихідних видав Роман Яремчук. Другий поєдинок у новій команді став успішним для Євгена Селезньова. Чимало забивали наші земляки на полях Латвії та Казахстану. А ще відзначилися особливими голами в Грузії та Сербії.

Англія

Наприкінці першого тайму у протистоянні з Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко відкрив рахунок! Українець відіграв 89 хвилин і допоміг Вест Хему перемогти 2:0.

Після впевненої перемоги в Харкові Олександр Зінченко отримав перепочинок, а без нього Манчестер Сіті знищив Уотфорд (8:0).

Іспанія

Після серії болісних невдач нарешті повернувся у переможне русло Альбасете. Команда Романа Зозулі двічі за тиждень виграла по 1:0. Українець зіграв 90 хвилин лише у першому матчі проти Уески.

Дві нічиї за 7 днів – такий доробок Луго. Наш Орест Лебеденко зіграв у одному поєдинку – Луго вистояв на полі одного з лідерів Сегунди, Сарагоси. У пасиві вихованця Карпат жовта картка.

Сергій Мякушко зіграв лише 11 хвилин за Алькоркон. На даний момент перехід колишнього футболіста збірної України в іспанське підземелля видається провальним.

Італія

В середу Руслан Маліновський зіграв тайм у жахливому матчі із загребським Динамо (0:4). На момент виходу українця на поле господарі забили вже тричі.

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На вихідних Маліновський провів весь поєдинок в Серії А – його Аталанта ще на 84-й хвилині програвала 0:2 Фіорентині, проте змогла врятуватися – 2:2. Топовий матч з феноменальними голами і фантастичною розв’язкою!

Німеччина

Радіємо поверненню на поле Бориса Тащи – одесит зіграв вперше з травня. Тащи дебютував у складі Санкт-Паулі завдяки виходу на заміну на 62-й хвилині в матчі проти Оснарбрюка (1:1).

Бельгія

Ігор Пластун та Роман Яремчук вийшли з перших хвилин на битву із Сент-Етьєном і допомогли команді перемогти 3:2. В наступному турі Ліги Європи найбільш український клуб Бельгії приїде до Львова на гру з Олександрією.

У вечірньому недільному матчі в чемпіонаті Гент гостював у Зульте-Варегема. Обидва наші земляки знову з’явилися у старті. На початку матчу Яремчук відправив м’яч у сітку воріт суперника, втім VAR засвідчив невеличкий офсайд. Попри це, Роман відзначився ще двічі в рамках правил! Спочатку нападник збірної України заробив пенальті і сам же його реалізував, а згодом екс-динамівець забив з гри на 76-й хвилині, встановивши остаточний рахунок 2:2.

Яремчук оформив дубль за Гент та врятував команду від поразки

Пластун був замінений у перерві – захисник не зумів продовжити гру після того, як отримав удар ліктем в обличчя.

Брюгге та Андерлехт організували видатний матч з величезною кількістю моментів (2:1). Едуард Соболь участі в гольових епізодах не брав і відіграв 90 хвилин.

Данія

Два наших представники в елітному данському дивізіоні не награли за минулий тиждень і години. Сьоннерйюск вигравав на виїзді у Хобро 1:0, Артем Довбик вийшов на заміну на 78-й хвилині. Вже за мить суперник зрівняв рахунок класним ударом зі штрафного – 1:1.

Юрій Яковенко зіграв 21 хвилину за Есб’єрг у протистоянні з Брондбю (3:1). Українець виходив на поле за рахунку 2:1.

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника програв ГІФК (0:2). Українець провів на полі весь матч.

Швеція

Ігор Левченко знову з лави запасних спостерігав за грою Ескільстуни – його команда програла Хельсінборгу (1:2).

Шотландія

Мар’ян Швед все ще поза заявкою Селтіка.

Португалія

Гімарайнш у четвер програв Стандарду в Лізі Європи – Валерій Бондаренко провів загалом непоганий матч, але не зміг запобігти поразці 0:2.

У неділю Бондаренко знову опинився у старті своєї команди. Цього разу Гімарайнш здолав Тонделу (3:1). Гол+пас записав до активу Бруно Дуарте, ексгравець ПФК Львів.

Греція

Дмитро Чигринський допоміг обіграти Панаітолікос – його АЕК виграв 1:0, а українець провів на полі весь матч.

Кіпр

Євген Селін та Артур Рудько зустрілися у протистоянні Анортосіса та Пафоса. Сильнішою виявилася команда Селіна – 2:0. Обидва ексдинамівці зіграли по 90 хвилин. Рудько пропустив після двох штрафних ударів. В першому випадку був навіс і удар головою, а в другому – прямий постріл. Звинувачувати кіпера не варто, та все ж констатуємо - це третя поспіль поразка Пафоса.

Ігор Худоб’як допоміг Етнікосу перемогти Неа Саламіс (2:0). Легенда Карпат відіграла 90 хвилин. Традиційно під завісу поєдинку у складі переможців з’явився Ілля Марковський.

Чехія

Злін Олександра Азацького звів унічию матч з Богеміансом (2:2). Наш захисник відіграв весь матч, відвертих помилок не припускався.

Тарас Качараба також провів від дзвінка до дзвінка поєдинок за Слован, який не виявив сильнішого у матчі з Опавою (1:1). На 86-й хвилині Качараба виграв боротьбу у штрафному майданчику суперника після подачі з кутового і пробив головою – кіпер дістав м’яч з-під поперечки.

Туреччина

Різеспор програв Газішехіру (1:2). Гольову атаку господарів розпочав Микола Морозюк. Він навісив з флангу, партнери поборолися за м’яч і переправили його у ворота суперника. Микола відіграв 90 хвилин.

У суботу в другому дивізіоні могло бути гаряче: Євген Селезньов та Олександр Гладкий потрапили на лаву запасних Бурсаспора та Адана Демірспора відповідно. Однак очне протистояння українських нападників не відбулося. На поле вийшов лише Селезньов, який вступив у гру відразу по перерві. Євген забив гол, однак команда Гладкого зробила це чотири рази. Як би там не було, у доробку Селезньова пас і гол за неповних 90 хвилин у двох стартових матчах. Повернувся Євген до Туреччини – повернулося гольове чуття. Нехай і в другому дивізіоні.

Північна Македонія

Вардар Євгена Новака провів на тижні два поєдинки. Спочатку переміг Шкупі (2:1), а потім Сілекс (3:0) – Новак відіграв 180 хвилин. Вардар вибрався на вершину ліги.

Сербія

Битва Рада і Радніка запам’яталася протистоянням Євгена Коваленка та Євгена Павлова. Долю матчу вирішив єдиний гол Павлова. Колишній гравець Волині вийшов на заміну на 59-й хвилині, а через дев’ять хвилин відзначився.

Тарас Бондаренко провів 90 хвилин проти Інджії і допоміг виграти Раднічкам (1:0).

Вождовац Марко Девіча виграв у Войводіни (2:1), а українець провів на полі 68 хвилин і отримав жовту картку. Девіч поки не може знайти свою гру у новій команді.

Польща

Незважаючи на ушкодження, Олексій Дитятьєв вийшов у старті Краковії на битву з Легією. Господарі програли 1:2, а наш захисник, на жаль, став співавтором другого голу у ворота своєї команди. Дитятьєв невдало виніс м’яч, цим скористався Валеріане Гвілія, колишній захисник молодіжної збірної України, який свого часу гучно і некрасиво відмовлявся від українського громадянства.

Руслан Бабенко вступив у гру П’яста та Ракува (2:1) на 88-й хвилині.

Угорщина

У перенесеному поєдинку чемпіонату Угорщини Ференцварош Сергія Реброва ще на 88-й хвилині програвав Залаегерсегу 0:1. Проте господарі примудрилися двічі пропустити і програти 1:2. У старті обидвох команд вийшли Олег Голодюк, Ігор Харатін та Олександр Зубков. Вихованець Карпат пішов з поля вже на 17-й хвилині – проти Голодюка жорстко зіграли і матч він продовжити не зміг.

В середині другого тайму Харатін заробив пенальті – його потужний удар зупинила рука суперника. Однак партнер Ігоря удар з позначки не реалізував. Пізні голи Фраді відбулися без участі українців – їх вже не було на полі. До речі, обидва м’ячі на рахунку джокерів, яких випустив на заміну Ребров.

Також на вихідних відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Угорщини. Майже всі представники еліти гостювали у маленьких містечках та селах і з легкістю перемогли. Гонвед, наприклад, розтрощив Дунахарасті (команда з міста, де проживає менше 20 тисяч населення) 7:1. Дубль оформив наш Владислав Кулач.

Поїздка в курортний Хевіз завершилася легкою перемогою для Мезокьовешда (6:0). Один із голів у активі нашого оборонця Андрія Нестерова.

Хорватія

Дмитро Льопа та Олександр Сваток минулого тижня на поле не виходили.

Словаччина

Данило Бескоровайний не допоміг ДАКу уникнути поразки у двобої з Ружомбероком (0:1). Господарі пропустили після того, як Бескоровайний разом із колегами по обороні програли верхову боротьбу у штрафному майданчику.

Слован на тижні двічі переміг з однаковим рахунком 4:2. Спочатку сенсаційно обіграв Бешикташ в Лізі Європи, а потім не залишив шансів Тренчину. Артем Сухоцький зіграв лише у внутрішній першості. Українець припустився помилки під час другого взяття воріт – прикривав м’яч корпусом, однак зробив це ненадійно і дозволив супернику відправити м’яч у сітку.

Казахстан

Астана Романа Григорчука поступилася двічі за тиждень. І якщо програти на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед (0:1) не соромно, то поразка в чемпіонаті від Жетису (1:2) викликає певні запитання. Класну гольову передачу до активу записав гравець Жетису Руслан Степанюк.

Перший гол за останні два сезони записав до активу Кирило Ковальчук. Наш півзахисник вийшов на заміну у поєдинку Ордабаси-Актобе (4:1) на 55-й хвилині, а вже в компенсований час встановив остаточний рахунок.

Ще один рідкісний голеадор – захисник Різван Аблітаров. Українець відзначився розкішним голом наприкінці матчу Тараз-Атирау (2:2) у складі гостей.

Білорусь

Брестське Динамо на виїзді здолало Городею (3:1). Успішний початок заклав Артем Мілевський – після його удару м’яч влучив у хрестовину і відлетів до партнера, який переправив м’яч у сітку. Подвоїв рахунок Олександр Нойок.

Дмитро Білоног, якщо не забиває, то віддає. На початку другого тайму українець асистував партнеру – цього виявилося достатньо для перемоги над Гомелем (1:0).

Молдова

Особливих радощів для наших легіонерів у Молдові минулий тиждень не приніс. Слід лише зауважити, що недавній провідний гравець луганської Зорі Артем Гордієнко не проходить у стартовий склад Шерифа. У минулому турі наш земляк провів матч на лаві запасних.

Азербайджан

Кирило Петров з лави запасних спостерігав за "сухою" нічиєю Нефтчі та Кешлі.

Вірменія

Результативними діями українські футболісти на полях Вірменії не відзначалися.

Грузія

У минулому сезоні щотижня ми раділи голам уродженця Львівщини Миколи Ковталюка у складі Діли. Форвард міг перебратися в Іспанію, однак поїхав у другу корейську лігу. Минуло трохи часу, Ковталюк змінив зачіску і повернувся в Ділу. В суботу Микола вийшов на заміну на 85-й хвилині в першому матчі після повернення, а на 90+5 відзначився прем’єрним голом. Неймовірно! Невже в Грузії знову буде гаряче?

Олександр Каплієнко допоміг тбіліському Динамо здолати Чіхуру (2:0).

Латвія

Минулий тиждень видався результативним для наших футболістів у Вірслізі. В суботу черговий гол записав до активу Максим Марусич. Вихованець Ворскли забив у ворота колишньої команди РФШ. Єлгава розійшлася миром з рижанами (1:1).

За Вентспілс забив Михайло Сергійчук – українець вийшов на поле на 80-й хвилині, а вже через 120 секунд забив гол. Метта і Вентспілс сильнішого не виявили – 3:3.

Рига перемогла Валмієру 1:0 – три пункти столичній команді приніс удар Мирослава Славова.

Литва

Юрій Бушман був єдиним українцем, який на тижні виходив на поле у рамках A-Lyga. Він вступив у гру на 67-й хвилині матчу Кауно Жальгіріса проти Судуви (0:2).

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського двічі переміг із сумарним рахунком 9:0. Обидва рази у старті чинного чемпіона виходили Андрій Маркович, Владислав Хомутов та Іван Лобай. На тижні вихованець Карпат якраз дебютував за нову команду.

Маркович записав до активу гольовий пас у грі з Тулевиком (3:0).

А згодом у двобої з Калевом (6:0) на пару з Хомутовим організував пенальті.

Юрій Ткачук відіграв на тижні 180 хвилин. Спочатку його команда програла Флорі (1:2), а Ткачук недогледів за своїм суперником, який забив переможний гол. Через кілька днів Левадія все ж перемогла Транс (1:0).

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