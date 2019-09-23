Милевский рассказал, о чем был его пост, адресованный Шевченко

Форвард брестского Динамо Артем Милевский пролил свет на таинственное послание в Instagram "Николаевич, пора!", которое он адресовал главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

"Я ничего серьезного не имел в виду. Просто очень люблю пацанов (игроков сборной Украины – прим.). Очень люблю футбол, который они сейчас показывают. Очень добротный. Я бы просто приехал, всех обнял и увидел. Не более. Вышел бы минут на 20, сыграл свою стенку с Зинченко, с Ярмолой, с Коноплянкой, вывел бы Яремчука один на один и все. Я бы пошел.

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Очень хочется увидеть всех пацанов. Тем более, что у нас работает Боря-администратор, который трудоустроен и в национальной команде, и в Динамо Брест. Он – очень хороший, душевный человек. Всегда спрашиваю у него, когда он приезжает в клуб, как там пацаны, как там коллектив. Мне всегда все это интересно. Я люблю пошутить, люблю подколоть", – рассказал Милевский в эфире программы Профутбол.