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Мілевський віддав асист у матчі з БАТЕ – форвард заспівав гімн Білорусі перед поєдинком

10:38 186 Читать на русском
Мілевський віддав асист у матчі з БАТЕ – форвард заспівав гімн Білорусі перед поєдинком
Артем Мілевський (по центру) / ФК Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський заспівав гімн своєї історичної батьківщини перед дуже принциповим матчем проти БАТЕ (1:1). Під час самого поєдинку українець віддав асист.

Чемпіонат Білорусі-2019, 18 тур

Динамо Брест – БАТЕ – 1:1

Голи: Гордейчук, 46 – Драгун, 53

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Артем Мілевський відзначився черговою результативною дією у складі Динамо Брест. У 18 турі команда приймала гіганта білоруського футболу і головного конкурента в боротьбі за чемпіонство – БАТЕ. Форвард головою скинув м'яч Гордейчуку, і той розстріляв ворота команди з Борисова. Щоправда, вже за 7 хвилин БАТЕ відігрався зусиллями Драгуна. Наразі Динамо Брест лідирує в таблиці з 55 очками в активі і випереджає свого найближчого переслідувача на 5 пунктів.

Перед поєдинком український форвард заспівав гімн Білорусі. Власне, Артем родом з цієї держави, але пізніше отримав українське громадянство.

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Теги
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