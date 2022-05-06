Модель и певица Даша Астафьева рассказала, как Артем Милевский опозорился во время войны. Бывший форвард Динамо якобы потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где и волонтерит украинка.

"Милевский остался в Киеве, но с ним произошло столкновение, он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал, мол, знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов.

"Иди нах*р отсюда": Милевский не выдержал сравнения с Алиевым

То есть он забрал у детей из Охматдита или у военных этих шесть порций и требует: "Дайте мне суп!" Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить суп со своими друзьями, с которыми ты отдыхал ночью".

Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут справиться с собой и своими друзьями. При том, что многие украинцы, которые не могут воевать физически, уходят и защищают нас... А от них по перегару слышно, насколько человеку не до войны", – рассказала Астафьева в интервью ISLND TV .