Накануне бывший игрок Динамо и сборной Украины Артем Милевский опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, которым подтвердил свое пребывание в столице Украины: "Всем уважение, привет из Киева. Никто отсюда не уедет".

Ребров организовал тактическую помощь для ВСУ – к сбору присоединились Шевченко, Коваленко и Харатин

Традиционно в комментариях болельщики поддерживали экс-футболиста, но нашлись и такие, кто не считает его поведение геройским. Один из юзеров обвинил Милевского в том, что тот в первые дни начала войны сбежал из Украины и вернулся только тогда, когда началось отведение вражеских войск. В пример Милевскому был поставлен Александр Алиев, который с первых дней нападения России записался в территориальную оборону Киева.

Такой упрек явно не понравился Артему и тот не замедлил с ответом: "Ты клоун б*я, что ли? Я никуда не делся из Киева. 38 с*ка дней? Иди нах*р отсюда, как можно такое писать, гавно б*я".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

Россия напала на Украину: жестокие убийства футболиста и тренера, первый матч Динамо (LIVE)