Модель та співачка Даша Астаф'єва розповіла, як Артем Мілевський зганьбився під час війни. Колишній форвард Динамо нібито вимагав безкоштовну їжу для себе і своїх друзів у ресторані, де волонтерить українка.

"Мілевський залишився в Києві, але з ним сталася сутичка, він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав, мовляв, знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів.

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Тобто він забрав у дітей з Охматдиту або у військових цих шість порцій і вимагає: "Видайте мені суп!" Я вже не стрималася вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати суп зі своїми друзями, з якими ти відпочивав вночі".

Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть дати раду собі та своїм друзям. При тому, що багато українців, які не можуть воювати фізично, йдуть і захищають нас... А від них по перегару чути, наскільки людині не до війни", – розповіла Астаф'єва в інтерв'ю ISLND TV.

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