Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский будет выступать за медиафутбольный клуб IGNIS, сообщает пресс-служба киевлян.

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Отмечается, что 39-летний нападающий уже тренируется с командой в течение двух недель. О сроках и условиях соглашения не сообщается. В новом клубе игрок будет выступать под номером 10.

"Я следил за тем, как медиафутбол развивается в Украине. У меня было уже несколько предложений от других клубов, но IGNIS в этом плане – топ! У них есть конкретное видение и план того, как вывести медиафутбол на другой уровень.

Пока там во Львове играют товарняки, называя это медиалигой, они берут и создают настоящую лигу. Такой подход мне нравится, будем разрывать!" – объяснил Милевский свой выбор.

К слову, за IGNIS играют блогеры, футбольные функционеры, агенты, журналисты, режиссеры. Владельцы IGNIS также являются соорганизаторами УФМЛ (Украинской футбольной Медиа Лиги), целью которой является сбор средств на нужды ВСУ и популяризация медиафутбола в Украине.

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