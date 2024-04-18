Екс-форвард збірної України Артем Мілевський виступатиме за медіафутбольний клуб IGNIS, повідомляє прес-служба киян.

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Зазначається, що 39-річний нападник вже тренується з командою протягом двох тижнів. Про терміни та умови угоди не повідомляється. У новому клубі гравець виступатиме під номером 10.

"Я стежив за тим, як медіафутбол розвивається в Україні. У мене було вже декілька пропозицій від інших клубів, але IGNIS в цьому плані – топ! У них є конкретне бачення і план того, як вивести медіафутбол на інший рівень.

Поки там у Львові грають товарняки, називаючи це медіалігою, вони беруть і створюють справжню лігу. Такий підхід мені подобається, будемо розривати!" – пояснив Мілевський свій вибір.

До слова, за IGNIS грають блогери, футбольні функціонери, агенти, журналісти, режисери. Власники IGNIS також є співорганізаторами УФМЛ (Української футбольної Медіа Ліги), метою якої є збори коштів на потреби ЗСУ та популяризація медіафутболу в Україні.

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