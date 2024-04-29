– Предположим, что какой-то клуб из УПЛ захочет сделать вам предложение. Какие для вас основные критерии должны быть этого предложения?

– Во-первых, у клуба должны быть амбиции. Многие клубы в Украине хотят развивать и создавать инфраструктуру для развития футболистов. У нас должен быть общий язык относительно амбиций для успеха. Это то, что я ищу. Я не люблю участвовать, я хочу добиваться успеха. Я бы хотел не только создавать возможности, но и получать возможности для достижения этого успеха со своими клубами.

Луческу на Полесье: что может означать новый приезд румынского классика в Украину?

– Судя по определенным слухам в прессе, вас связывали с Полесьем. Были ли у вас какие-то контакты с житомирским клубом?

– Агентство, которое ассистирует мне в поисках, могло иметь разговор с ними, но я не получил ни одного предложения ни по одной должности – ни быть тренером, спортивным директором или директором академии.

Мы встречались с президентом Геннадием Буткевичем на игре сборной Украины. Мы познакомились – вот и все. Он знал, кто я, я знал, кто он. Мы разговаривали несколько минут об украинской лиге, о развитии, об их клубе, об игроках, – резюмировал ван Леувен в интервью ТаТоТаке.

Напомним, нидерландец построил крепкую Зарю, а прошлым летом получил приглашение от Шахтера. Во главе "горняков" не сложилось – увольнение всего через 3 месяца.

Динамо и ван Леувен нуждаются друг в друге, или Как оказаться в своей тарелке, несмотря на Шахтер