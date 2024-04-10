"Как живу без алкоголя? Иногда тяжеловато, иногда скучно. Может даже и какие-то там мысли посещают, но у меня перед глазами все события до сих пор, они никуда не исчезли, поэтому переключает сразу.

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И плюс очень помогает тренажерка, я постоянно хожу. Плюс общаюсь со многими по телефону, постоянно в движении. Постоянно что-то то в Telegram, то в Instagram, то еще где-то. То есть, постоянно общение. Познакомился за это время с огромным количеством людей. Поэтому нормально, нормально справляюсь. Все хорошо.

На самом деле мне уже нравится то, что я уже не пью. Утром встаешь с нормальной головой, с нормальным лицом. Это очень здорово и советую всем аккуратно с этой штукой", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце 2023 года Артем прошел курс реабилитации от алкогольной зависимости.

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