“Я долгое время жил за границей и вернулся в Украину в апреле 2023 года. С Артемом мы периодически списывались и были на связи. В июне мы встретились, посидели в кафе. Сначала я не увидел никакой проблемы, Артем ее тщательно скрывал и не хотел признавать.

Но однажды мы поехали на благотворительный матч и жили в одном номере. Ночью я проснулся, смотрю, Артем наедине пьет вискарь. И тогда я уже забил тревогу. Алиев и Селезнев говорили, что Милевский не берет трубку... Это правда.

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Артем в то время ни от кого не брал трубку, потому что был не в том состоянии. Но если друг не берет трубку, разве не будет правильным поехать к нему, и узнать, все ли в порядке? К нему не приехал ни один человек! Я начал говорить Артему: "Давай прокрапаемся, ляжешь на диагностику". Он сначала соглашался, но потом переносил изо дня в день. Я видел, что ситуация критическая, и начал звонить психологам и директорам рехабов с одним вопросом: как помочь другу?

Как удалось его сломить и положить на реабилитацию? Артема сломать невозможно, потому что у него тонкая душа. Я вел с ним переговоры. Положить его на реабилитацию получилось совершенно случайно. Я позвонил дежурному психологу и спросил, как мне уговорить Артема лечь в клинику. Он сказал: "Сережа, бери алкоголь, который он пьет, садись с ним и бухай, чтобы втереться в доверие. Вы должны быть на одной волне".

Я взял бутылку вискаря и в обед говорю: "Тёма, давай забухаем". – "Ну давай". Я перед этим плотно пообедал, а Артем пил на голодный желудок. Сели – пьем! У меня уже в животе начинает крутить, а что у Артема с организмом происходит – аж страшно представить. Я звоню опять психологу: "Что дальше делать? Мне уже плохо становится, больше не могу. Готовьте скорую для Артема". Я вернулся и говорю Артёму: "Слушай, у меня есть знакомый психолог, который живёт недалеко. Давай я его позову, поговорим". Тема согласился.

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Приехала скорая с нарядом санитаров, которые остались ждать на улице, а психолог зашел к нам. Я придумал какую-то легенду о своих проблемах, а потом вышел, чтобы они пообщались вдвоем. Через час мне звонит психолог: "Он никуда не поедет, все у него нормально". Я говорю: "Так не пойдет, мы отсюда уезжаем все вместе в клинику". С нами еще была наша подруга – Ира Ашкенази, это дочь вице-президента Динамо.

Возвращаемся в комнату, по телевизору как раз идет матч Лиги чемпионов Реал – Унион. Мы с Артемом фанаты Реала, а игра у них совсем не идет – 0:0. Я не придумал ничего лучше, как сказать: "Тёма, давай так, если Реал забивает, мы едем крапаться". – "Ну давай". И на 90+4 минуте Беллингем забил спасительный гол. Мы все на радостях: "Ура! Едем в клинику!". Артем сразу спросил: "А футбол там будут показывать? Еще же вторые матчи посмотреть надо". – "Будут!", – хором ответили мы. И мы с вискарем, музыкой и мигалками поехали на скорой в клинику", – поделился Третьяк в интервью Украинскому футболу.

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