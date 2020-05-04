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Милевский: Очень соскучился по большим победам

12:58 36 Читати українською
Милевский: Очень соскучился по большим победам
Артем Милевский / фото: Динамо Б

Украинский легионер брестского Динамо Артем Милевский поделился впечатлениями после победы в матче 7-го тура чемпионата Беларуси против Белшины (3:0).

"Если честно, то очень соскучился по большим победам, поэтому настроение просто топ! Хочется сделать комплимент Бобруйску! Бежали, мчали, хотели – красавцы ребята. Но мы просто сильнее, как я и говорил.

Полезные действия Милевского и Нойка в видеообзоре матча Белшина – Динамо Брест – 0:3

Спасибо всем. Неделя – огонь, уже в середине таблицы. Потихоньку поднимаемся на "Олимп", – написал Милевский в своем телеграмм-канале.

К слову, благодаря победе над Белшиной Динамо Брест набрало 10 очков и осуществило рывок с 14-го на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Булоруси. Милевский в нынешнем сезоне сыграл в тамошнем первенстве все семь матчей, в которых сумел записать в свой актив 2 забитых мяча.

Динамо Брест с Милевским и Нойком разгромило Белшину – оба украинца приняли участие в голах

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Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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