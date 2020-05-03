toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Динамо Брест с Милевским и Нойком разгромило Белшину – оба украинца приняли участие в голах

16:03 90 Читати українською
Динамо Брест с Милевским и Нойком разгромило Белшину – оба украинца приняли участие в голах
Милевский и Нойок / фото из соцсетей

Брестское Динамо на выезде обыграло Белшину в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голы: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптев, 63

Динамо Брест планирует обжаловать дисквалификацию Хачериди

Пока Евгений Хачериди продолжает отбывать дисквалификацию, два других украинских легионера регулярно продолжают играть за Динамо. В матче против Белшины Милевский и Нойок появились на поле в стартовом составе и помогли своей команде прервать трехматчевую проигрышную серию во всех турнирах.

Открыть счет удалось уже на 12 минуте при непосредственном участии Нойка. Александр иполнил навес в штрафную, где после рикошета мяч в собственные ворота срезал Ясюкевич. Гости удвоили свое преимущество в начале второй половины – результативную атаку помог разогнать Милевский. 10 минут спустя Лаптев воспользовался ошибкой голкипера хозяев и оформил разгром.

Благодаря этой победе Динамо Брест набрало 10 очков и осуществило рывок с 14-го и 7-е место в турнирной таблице чемпионата Булоруси.

"Хачеріді міг грати у будь-якій команді світу": історія падіння колишнього динамівця, якому прогнозували велике майбутнє

blog_ava
Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи
11:10
438
Теги
Мир Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Белшина Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
31
мин
Торино
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук