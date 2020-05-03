Динамо Брест с Милевским и Нойком разгромило Белшину – оба украинца приняли участие в голах

Брестское Динамо на выезде обыграло Белшину в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голы: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптев, 63

Динамо Брест планирует обжаловать дисквалификацию Хачериди

Пока Евгений Хачериди продолжает отбывать дисквалификацию, два других украинских легионера регулярно продолжают играть за Динамо. В матче против Белшины Милевский и Нойок появились на поле в стартовом составе и помогли своей команде прервать трехматчевую проигрышную серию во всех турнирах.

Открыть счет удалось уже на 12 минуте при непосредственном участии Нойка. Александр иполнил навес в штрафную, где после рикошета мяч в собственные ворота срезал Ясюкевич. Гости удвоили свое преимущество в начале второй половины – результативную атаку помог разогнать Милевский. 10 минут спустя Лаптев воспользовался ошибкой голкипера хозяев и оформил разгром.

Благодаря этой победе Динамо Брест набрало 10 очков и осуществило рывок с 14-го и 7-е место в турнирной таблице чемпионата Булоруси.

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