Мілевський: Дуже скучив за великим перемогами

Український легіонер брестського Динамо Артем Мілевський поділився враженнями після перемоги в матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі проти Белшини (3:0).

"Якщо чесно, то дуже скучив за великим перемогами, тому настрій просто топ! Хочеться зробити комплімент Бобруйську! Бігли, мчали, хотіли – красені хлопці. Але ми просто сильніші, як я і говорив.

Корисні дії Мілевського та Нойка у відеоогляді матчу Белшина – Динамо Брест – 0:3

Дякую всім. Тиждень – вогонь, вже в середині таблиці. Потихеньку піднімаємося на "Олімп", – написав Мілевський у своєму телеграм-каналі.

До слова, завдяки перемозі над Белшиною Динамо Брест набрало 10 очок та здійснило ривок з 14-го та 7-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Булорусі. Мілевський у нинішньому сезоні зіграв у тамтешній першості усі сім матчів, в яких зумів записати до свого активу 2 забиті м'ячі.

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