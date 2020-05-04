toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Мілевський: Дуже скучив за великим перемогами

4 травня 12:57 264 Читать на русском
Мілевський: Дуже скучив за великим перемогами
Артем Мілевський / фото: Динамо Б

Український легіонер брестського Динамо Артем Мілевський поділився враженнями після перемоги в матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі проти Белшини (3:0).

"Якщо чесно, то дуже скучив за великим перемогами, тому настрій просто топ! Хочеться зробити комплімент Бобруйську! Бігли, мчали, хотіли – красені хлопці. Але ми просто сильніші, як я і говорив.

Корисні дії Мілевського та Нойка у відеоогляді матчу Белшина – Динамо Брест – 0:3

Дякую всім. Тиждень – вогонь, вже в середині таблиці. Потихеньку піднімаємося на "Олімп", – написав Мілевський у своєму телеграм-каналі.

До слова, завдяки перемозі над Белшиною Динамо Брест набрало 10 очок та здійснило ривок з 14-го та 7-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Булорусі. Мілевський у нинішньому сезоні зіграв у тамтешній першості усі сім матчів, в яких зумів записати до свого активу 2 забиті м'ячі.

Динамо Брест з Мілевським і Нойком розгромило Белшину – обидва українці взяли участь у голах

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3466
Теги
Світ Білорусь Українці за кордоном Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук