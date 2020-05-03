toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Полезные действия Милевского и Нойка в видеообзоре матча Белшина – Динамо Брест – 0:3

18:38 28 Читати українською
Полезные действия Милевского и Нойка в видеообзоре матча Белшина – Динамо Брест – 0:3
Динамо Брест / Фото pressball.by

Вашему вниманию видеообзор матча 7-го тура чемпионата Беларуси Белшина – Динамо Брест.

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голы: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптев, 63

Динамо Брест с Милевским и Нойком разгромило Белшину – оба украинца приняли участие в голах

Уже на 12-й минуте гости вышли вперед благодаря навесу украинского хавбека Александра Нойка, после которого мяч срикошетил в ворота от игрока Белшины.

После перерыва Динамо еще дважды отметилось в воротах хозяев, к одному из голов также присоединился экс-форвард сборной Украины Артем Милевский.

После 7-ми туров Брест находится на 9-м месте, Белшина замыкает турнирную таблицу с двумя очками.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи

blog_ava
Матерацци рассказал, после каких слов его ударил Зидан в легендарном финале ЧМ-2006
15:36
359
Теги
Видеоновости Мир Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Белшина Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
28
мин
Торино
23:55
Верона
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук