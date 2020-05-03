Полезные действия Милевского и Нойка в видеообзоре матча Белшина – Динамо Брест – 0:3

Вашему вниманию видеообзор матча 7-го тура чемпионата Беларуси Белшина – Динамо Брест.

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Белшина – Динамо Брест – 0:3

Голы: Ясюкевич, 12 (авт), Гордейчук, 52, Лаптев, 63

Динамо Брест с Милевским и Нойком разгромило Белшину – оба украинца приняли участие в голах

Уже на 12-й минуте гости вышли вперед благодаря навесу украинского хавбека Александра Нойка, после которого мяч срикошетил в ворота от игрока Белшины.

После перерыва Динамо еще дважды отметилось в воротах хозяев, к одному из голов также присоединился экс-форвард сборной Украины Артем Милевский.

После 7-ми туров Брест находится на 9-м месте, Белшина замыкает турнирную таблицу с двумя очками.

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