Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал о самой большой сумме премиальных во время карьеры.

"Самые большие премиальные за карьеру? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям был, наверное.

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За Шахтер всегда было по 20 тысяч независимо от того, Кубок или чемпионат", – поделился Милевский во время стрима на Twitch.

Напомним, на протяжении карьеры Артем Милевский выступал за киевское Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2013 год. Также экс-форвард сборной Украины поиграл за ряд зарубежных клубов, а карьеру закончил в Минае. Недавно 38-летний бывший футболист попал в больницу, где лечился от алкозависимости.

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