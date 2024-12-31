Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал интересную историю с Андреем Шевченко, который одалживал ему большую сумму денег.

– Что скажешь по поводу Андрея Шевченко на должности главы УАФ ?

– Вы так говорите таким тоном или подтекстом, что он не заслуживает этой должности. Посмотрим. Посмотрим, как у него получится. Время поставит все на место.

– Какие у тебя отношения с ним сейчас?

– У меня – отличные. Когда видимся, есть уважение друг к другу. Я бы не сказал, что очень друзья, но хорошо общаемся.

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– Были какие-то, может быть, смешные истории из жизни?

– Мне нужны были деньги, нужно было помочь человеку – 50 тысяч долларов. У меня не было, ждал зарплату. В итоге позвонил ему, объяснил, а он мне вечером на тренировку уже привез сумму.

– Отдал?

– Отдал.

– Через сколько?

– Когда Михайлович зарплату дал, сразу отдал. Поэтому я с ним в хороших отношениях, – сказал Милевский в своем стриме на Twitch.

Напомним, на протяжении карьеры Артем Милевский выступал за киевское Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2013 год. Также экс-форвард сборной Украины поиграл за ряд зарубежных клубов, а карьеру закончил в Минае. Недавно 38-летний бывший футболист попал в больницу, где лечился от алкозависимости.

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