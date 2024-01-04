Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів про найбільшу суму преміальних під час кар'єри.

"Найбільші преміальні за кар'єру? Після ЧС-2006. 150 тисяч доларів. Не 50, а 150 тисяч доларів мені дали за чемпіонат світу. А хлопці, хто грав усі матчі в основному складі, там десь під лям був, напевно.

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За Шахтар завжди було по 20 тисяч незалежно від того, чи Кубок, чи чемпіонат", – поділився Мілевський під час стріму на Twitch.

Нагадаємо, впродовж кар'єри Артем Мілевський виступав за київське Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2013 рік. Також екс-форвард збірної України пограв за низку закордонних клубів, а кар'єру закінчив у Минаї. Нещодавно 38-річний колишній футболіст потрапив до лікарні, де лікувався від алкозалежності.

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