Милевский: Мы приезжали на тренировку Динамо после дискотеки и возили там всех, они были просто трупами

Украинский нападающий Динамо Брест Артем Милевский в очередной раз рассказал о своих гулянках в Киеве.

"Здоровье у меня неплохое. Кто-то вот не пьет, а по мячу попасть не может. Каждому свое. После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения. К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки.

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В Киеве бывали недели с выездами в ресторан каждый день. Но занятий никто не пропускал. Мы потом возили на тренировках всех. Это насколько надо быть слабыми, чтобы тебя возили люди, которые приехали с дискотеки, поспали, борщика с утра поели, снова поспали и пришли работать? Шух-шух, стенка одна прошла, вторая, забил. Сказал всем: "Тренируйтесь, мы дальше поехали". Все были трупами, просто трупами.

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Пацаны, разумеется, обижались. Вот парень работает, приехал за час до тренировки, пошел в тренажерку, растянулся, а человек с дискотеки его возит", – цитирует Милевского Оnliner.