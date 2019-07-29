Милевский откровенно рассказал об интимных отношениях с Тиной Канделаки

Украинский форвард брестского Динамо Артем Милевский не стесняется говорить о своем разгульном прошлом.

"Слухи о сексе с Канделаки? В молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно, после чемпионата мира еще. Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подругами в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер.

"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?" – Милевский эмоционально отреагировал на победу Динамо в Суперкубке Украины

А я, честно, знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, несколько раз увиделись и пообщались. Она крутая, честно, я большой привет ей передаю", – сказал Милевский в интервью Youtube-каналу "КраСава".

Стоит отметить, что Тина Канделаки сейчас является генеральным продюсером российского спортивного телеканала "Матч ТВ".

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання