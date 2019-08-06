Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами

Український нападник Динамо Брест Артем Мілевський вкотре розповів про свої гулянки у Києві.

"Здоров'я у мене непогане. Хтось от не п'є, а по м'ячу влучити не може. Кожному своє. Після матчу я можу випити два-три пива, мені нормально. Та й не після кожного матчу, в залежності від настрою. До того ж мені 34 роки, я вже не витягну сильної п'янки.

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У Києві бували тижні з виїздами в ресторан кожен день. Але занять ніхто не пропускав. Ми потім возили на тренуваннях усіх. Це наскільки треба бути слабкими, щоб тебе возили люди, які приїхали з дискотеки, поспали, борщику з ранку поїли, знову поспали і прийшли працювати? Шух-шух, стінка одна пройшла, друга, забив. Сказав усім: "Тренуйтеся, ми далі поїхали". Всі були трупами, просто трупами.

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Пацани, зрозуміло, ображалися. Ось хлопець працює, приїхав за годину до тренування, пішов в тренажерку, розтягнувся, а людина з дискотеки його возить", – цитує Мілевського Оnliner.