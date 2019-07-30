Агент Милевского признался, почему не состоялся трансфер нападающего в БАТЭ

Известный агент Александр Панков признался, что расстроен неудачей его клиента Артема Милевского в переговорах с БАТЭ.

"Самый болезненный срыв переговоров был с БАТЭ. Для нас это был хороший вариант – еврокубки, высокие задачи в чемпионате. Мы уже приехали, быстро обо всем договорились, но в последний момент президент клуба сказал, что передумали брать Артема.

"У Милевского были предложения из топ-чемпионатов", – Панков

Они провели исследования его физической формы и сказали, что после четырех месяцев простоя ему будет трудно набрать форму. Думаю, им прости кто-то сказал, что "вы беретесь за проблемного человека".

После перехода в Динамо Брест Артем забрал у БАТЭ два титула. Анатолий Анатольевич Капский (президент БАТЭ. – прим) признал, что совершил ошибку, не подписав Милевского – сказал это и мне, и Артему", – сказал Панков в интервью Youtube-каналу "КраСава".

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