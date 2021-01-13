"Самое серьезное предложение было от Миная, наиболее реальная. Спасибо руководству. Это новый старт. Думаю, все будет хорошо.

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У меня было три предложения из УПЛ (Минай, Рух и Колос – источники ТаТоТаке). У меня было очень хорошее предложение остаться в Беларуси. Из топ-клуба (БАТЭ – источники ТаТоТаке). Еще на Кипре хороший вариант. То есть варианты были, но сосредоточились на Украине", – рассказал Милевский в интервью ТаТоТаке.

Напомним, ветеран в декабре присоединился к Минаю на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 1,5 года.

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