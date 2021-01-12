"Приехал я 10 января. 11-го мы собрались, меня разместили в гостинице, называется "Зидан", Зинедин Зидан. Здесь буду находиться 10 дней. Мы стартанули вчера с 8 километров, утром было медобследование – все в порядке.

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Бегали по беговым дорожкам "Авангарда" (стадион – прим.). Думал, будет немного легче, но Василий Васильевич (Кобин – прим.) сразу взялся готовиться серьезно. У меня, как обычно 12 января (день рождения Артема – прим.) – начало сборов, две тренировки в день. Вечером уже будет тренировка с мячами. Привыкаю, знакомлюсь. Интересный коллектив, хорошие ребята. Думаю, скоро станем еще дружнее.

Что пожелал бы себе 18-летнему? Наверное, здоровья. Когда бежишь, уже не так легко. Бегу, пыхчу. Все выполняю, но это намного сложнее, чем 18-летним ребятам, которые сейчас на просмотре. Они бегут, даже не чувствуют. Если бы было здоровье как у 18-летнего... Но жизнь идет, не стоит на месте. Тем интереснее", – сказал Милевский в комментарии программе "ПроФутбол".

Напомним, Милевский официально стал игроком Миная 24 декабря. Контракт рассчитан на полтора года.

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