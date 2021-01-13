"Найсерйозніша пропозиція була від Миная, найбільш реальна. Спасибі керівництву. Це новий старт. Думаю, все буде добре.

"Думав, буде трохи легше": Мілевський "поскаржився" на тренувальний процес Миная

У мене були три пропозиції з УПЛ (Минай, Рух і Колос – джерела ТаТоТаке). У мене була дуже гарна пропозиція залишитися в Білорусі. З топ-клубу (БАТЕ – джерела ТаТоТаке). Ще на Кіпрі хороший варіант. Тобто варіанти були, але зосередилися на Україні", – розповів Мілевський у інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, ветеран у грудні приєднався до Миная на правах вільного агента. Контракт розрахований на 1,5 року.

"Якщо зателефонує Мілевський і скаже: "Я хочу в МЛС": українці відкрили у США унікальне футбольне агентство