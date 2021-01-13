Мілевський мав чотири альтернативи Минаю – два українські клуби і два закордонні
Новачок Миная Артем Мілевський зізнався, які варіанти розглядав перед підписанням контракту із закарпатцями.
"Найсерйозніша пропозиція була від Миная, найбільш реальна. Спасибі керівництву. Це новий старт. Думаю, все буде добре.
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У мене були три пропозиції з УПЛ (Минай, Рух і Колос – джерела ТаТоТаке). У мене була дуже гарна пропозиція залишитися в Білорусі. З топ-клубу (БАТЕ – джерела ТаТоТаке). Ще на Кіпрі хороший варіант. Тобто варіанти були, але зосередилися на Україні", – розповів Мілевський у інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, ветеран у грудні приєднався до Миная на правах вільного агента. Контракт розрахований на 1,5 року.
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