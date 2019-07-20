Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест добыть крупную победу над Торпедо

Брестское Динамо в 16-м туре чемпионата Беларуси одержало убедительную победу над Торпедо Жодино.

Чемпионат Беларуси, 16 тур

Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Голы: Габи, 23, Милевский, 69, Юзепчук, 87, Хобленко, 90 + 4 - Обрадович, 7

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Динамо неожиданно пропустило уже на 7-й минуте, однако еще в первом тайме сравняло счет, а во втором довело поединок до разгромной победы. Авторами голов также стали украинцы Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Заметим, что в стартовом составе брестского клуба появились Нойок и Милевский (был заменен на 79-й минуте), а Хобленко появился на поле лишь в конце встречи.

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После 16 туров Динамо имеет в своем активе 39 очков и возглавляет турнирную таблицу первенства. У БАТЭ на 2 меньше, но у них еще есть игра в запасе.