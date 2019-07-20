toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР

Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест добыть крупную победу над Торпедо

20 июля 23:22 56 Читати українською
Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест добыть крупную победу над Торпедо
ФК Динамо Брест

Брестское Динамо в 16-м туре чемпионата Беларуси одержало убедительную победу над Торпедо Жодино.

Чемпионат Беларуси, 16 тур

Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Голы: Габи, 23, Милевский, 69, Юзепчук, 87, Хобленко, 90 + 4 - Обрадович, 7

Лунин может уйти в аренду – Реал подыскал для украинца неплохой вариант

Динамо неожиданно пропустило уже на 7-й минуте, однако еще в первом тайме сравняло счет, а во втором довело поединок до разгромной победы. Авторами голов также стали украинцы Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Заметим, что в стартовом составе брестского клуба появились Нойок и Милевский (был заменен на 79-й минуте), а Хобленко появился на поле лишь в конце встречи.

Дубль и ассист Бацулы в видеообзоре матча Кортрейк – Эксельсиор – 4:0

После 16 туров Динамо имеет в своем активе 39 очков и возглавляет турнирную таблицу первенства. У БАТЭ на 2 меньше, но у них еще есть игра в запасе.

blog_ava
Ньюкасл обыграл беспомощный Вест Хэм, а Ярмоленко получил печальный вердикт от фанатов
20 июля
2484
Теги
Мир Украинцы за рубежом Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
48
мин
Бавария
03:00
Реал Мадрид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук