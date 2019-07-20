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Дубль и ассист Бацулы в видеообзоре матча Кортрейк – Эксельсиор – 4:0

21:11 80 Читати українською
Дубль и ассист Бацулы в видеообзоре матча Кортрейк – Эксельсиор – 4:0
Андрей Бацула / фото из соцсетей

Бельгийский Кортрейк разгромил нидерландский Эксельсиор в спарринге (4:0).

Товарищеский матч

Кортрейк – Эксельсиор – 4:0

Голы: М'Бойо, 2, 62, Бацула, 28, 70

Украинский защитник бельгийского Кортрейка Андрей Бацула помог своей команде разгромить Эксельсиор.

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По дублю в свой актив записали М'Бойо и Бацула, кроме того украинец отметился еще и результативной передачей.

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