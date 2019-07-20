toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Мілевський та Хобленко голами допомогли Динамо Брест здобути розгромну перемогу над Торпедо

23:21 144 Читать на русском
Мілевський та Хобленко голами допомогли Динамо Брест здобути розгромну перемогу над Торпедо
ФК Динамо Брест

Брестське Динамо в 16-му турі чемпіонату Білорусі здобуло переконливу перемогу над Торпедо Жодіно.

Чемпіонат Білорусі, 16 тур

Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Голи: Габі, 23, Мілевський, 69, Юзепчук, 87, Хобленко, 90+4 – Обрадовіч, 7

Лунін може піти в оренду – Реал підшукав для українця непоганий варіант

Динамо несподівано пропустило вже на 7-й хвилині, проте ще в першому таймі зрівняло рахунок, а в другому довело поєдинок до розгромної перемоги. Авторами голів також стали українці Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

Зауважимо, що у стартовому складі брестського клубу з'явилися Нойок та Мілевський (був замінений на 79-й хвилині), а Хобленко з'явився на полі лише наприкінці зустрічі.

Дубль та асист Бацули у відеоогляді матчу Кортрейк – Ексельсіор – 4:0

Після 16 турів Динамо має у своєму активі 39 очок і очолює турнірну таблицю першості. У БАТЕ на 2 менше, але у них ще є гра в запасі.

blog_ava
Люксембург не оскаржуватиме рішення у "справі Мораєса"
09:15
5097
Теги
Світ Українці за кордоном Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
5
хв
Баварія
03:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук