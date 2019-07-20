Мілевський та Хобленко голами допомогли Динамо Брест здобути розгромну перемогу над Торпедо

Брестське Динамо в 16-му турі чемпіонату Білорусі здобуло переконливу перемогу над Торпедо Жодіно.

Чемпіонат Білорусі, 16 тур

Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Голи: Габі, 23, Мілевський, 69, Юзепчук, 87, Хобленко, 90+4 – Обрадовіч, 7

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Динамо несподівано пропустило вже на 7-й хвилині, проте ще в першому таймі зрівняло рахунок, а в другому довело поєдинок до розгромної перемоги. Авторами голів також стали українці Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

Зауважимо, що у стартовому складі брестського клубу з'явилися Нойок та Мілевський (був замінений на 79-й хвилині), а Хобленко з'явився на полі лише наприкінці зустрічі.

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Після 16 турів Динамо має у своєму активі 39 очок і очолює турнірну таблицю першості. У БАТЕ на 2 менше, але у них ще є гра в запасі.