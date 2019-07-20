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Лунин может уйти в аренду – Реал подыскал для украинца неплохой вариант

20:53 444 Читати українською
Лунин может уйти в аренду – Реал подыскал для украинца неплохой вариант
Андрей Лунин (в центре) пока в Реале / фото из соцсетей

Будущее Андрея Лунина в Реале под большим вопросом. Мадридцы готовятся отдать украинца в очередную аренду.

Мадридский Реал готовится определить судьбу Андрея Лунина на сезон 2019/20. "Сливочные" ищут для 20-летнего голкипера клуб, в котором он бы получал надлежащее количество игровой практики. Таким клубом может стать Вальядолид, главным акционером которого является легендарный бразилец Роналдо, сообщает AS.

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У президента Реала Флорентино Переса хорошие отношения с руководством Вальядолида, который занял 16 место в Ла Лиге 2018/19. Данный факт может способствовать как потенциальному трансферу, так и игровым перспективам украинца, который будет претендовать на статус основного.

После того, как Кейлор Навас принял решение остаться в Реале, стало понятно, что для Лунина в первой команде нет места, хотя в перспективе на него возлагаются большие надежды. Именно поэтому в Мадриде считают целесообразным отдать украинца в очередную аренду. Ранее претендентом на чемпиона мира-2019 U-20 был Бетис, который в итоге подписал другого голкипера.

Напомним, сезон 2018/19 Лунин на правах аренды провел в составе Леганеса, однако удовлетворился статусом второго голкипера, проиграв конкуренцию Ивану Куэльяру. В активе украинца только 7 сыгранных матчей.

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