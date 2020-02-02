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Милевский: Бойко решил, что я буду с ним здороваться и убежал, но я и сам не собирался

12:16 128 Читати українською
Милевский: Бойко решил, что я буду с ним здороваться и убежал, но я и сам не собирался
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский рассказал, почему отказался пожимать руку Денису Бойко перед недавним спаррингом киевлян против Динамо Брест.

 

"Бойко, наверное, решил, что я буду с ним здороваться, поэтому убежал. Но я и сам не собирался. Он знает, почему. Все знают эту историю. Сбежал и сбежал. Опять поступил как... Я ему вдогонку так и сказал: "Я с тобой не собирался здороваться". Так что, мог бы сидеть на месте.

Бойко резко ответил Милевскому, который назвал голкипера крысой

Для меня это замороженный конфликт. Кто-то, может, не считает это какой-то проблемой или каким-то плохим поступком, но для меня это неприемлемо. Когда ты живешь как в семье, имею в виду команду, некрасиво так поступать. Вообще так нельзя. Не прощается такое", – сказал Милевский в свежем выпуске программы Трендец.

Напомним, в период совместных выступлений за киевское Динамо между Милевским и Бойко возник конфликт во время игры в карты. Форвард обозвал голкипера крысой и перестал с ним общаться. В то же время Денис считает упреки Артема необоснованными, ведь, по его словам, инцидент был исчерпан в тот же вечер.

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