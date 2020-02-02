toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Мілевський: Бойко вирішив, що я буду з ним вітатися і втік, але я й сам не збирався

12:16 1754 Читать на русском
Мілевський: Бойко вирішив, що я буду з ним вітатися і втік, але я й сам не збирався
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард київського Динамо Артем Мілевський розповів, чому відмовився тиснути руку Денису Бойку перед нещодавнім спарингом киян проти Динамо Брест.

 

"Бойко, напевно, вирішив, що я буду з ним вітатися, тому втік. Але я й сам не збирався. Він знає, чому. Всі знають цю історію. Втік і втік. Знову вчинив як... Я йому навздогін так і сказав: "Я з тобою не збирався вітатися". Так що, міг би сидіти на місці.

Бойко різко відповів Мілевському, який назвав голкіпера щурем

Для мене це заморожений конфлікт. Хтось, може, не вважає це якоюсь проблемою чи якимось поганим вчинком, але для мене це неприйнятно. Коли ти живеш як в родині, маю на увазі команду, некрасиво так чинити. Взагалі так не можна. Не пробачається таке", – сказав Мілевський у свіжому випуску програми Трендець.

Нагадаємо, у період спільних виступів за київське Динамо між Мілевським та Бойко виник конфлікт під час гри у карти. Форвард обізвав голкіпера щурем і перестав з ним спілкуватися. Натомість Денис вважає закиди Артема необгрунтованими, адже, за його словами, інцидент було вичерпано ще того вечора.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020
09:00
9246
Теги
Динамо Динамо Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест Динамо - Динамо Брест Денис Бойко Денис Бойко Артем Мілевський Артем Мілевський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
36
хв
Аталанта
16:00
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук