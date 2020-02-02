Мілевський: Бойко вирішив, що я буду з ним вітатися і втік, але я й сам не збирався

Екс-форвард київського Динамо Артем Мілевський розповів, чому відмовився тиснути руку Денису Бойку перед нещодавнім спарингом киян проти Динамо Брест.

"Бойко, напевно, вирішив, що я буду з ним вітатися, тому втік. Але я й сам не збирався. Він знає, чому. Всі знають цю історію. Втік і втік. Знову вчинив як... Я йому навздогін так і сказав: "Я з тобою не збирався вітатися". Так що, міг би сидіти на місці.

Бойко різко відповів Мілевському, який назвав голкіпера щурем

Для мене це заморожений конфлікт. Хтось, може, не вважає це якоюсь проблемою чи якимось поганим вчинком, але для мене це неприйнятно. Коли ти живеш як в родині, маю на увазі команду, некрасиво так чинити. Взагалі так не можна. Не пробачається таке", – сказав Мілевський у свіжому випуску програми Трендець.

Нагадаємо, у період спільних виступів за київське Динамо між Мілевським та Бойко виник конфлікт під час гри у карти. Форвард обізвав голкіпера щурем і перестав з ним спілкуватися. Натомість Денис вважає закиди Артема необгрунтованими, адже, за його словами, інцидент було вичерпано ще того вечора.

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