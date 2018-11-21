Бойко резко ответил Милевскому, который назвал голкипера крысой

Вратарь Динамо и сборной Украины Денис Бойко рассказал о своих отношениях с нападающим Кишварды Артемом Милевским.

"Мне абсолютно неинтересно разговаривать с этим человеком. Он назвал меня крысой? Бог ему судья. Он может делать, что захочет. Ничего личного у меня с ним нет. Я тоже мог бы поднять эту тему, опуститься до его уровня и рассказывать, кем он есть и чем занимается. Но мне это неинтересно.

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– Милевский намекал на историю с картами.

– Был инцидент, но он уже давно закрыт. Если бы после этого кто-то считал, что я крыса и со мной нельзя играть в карты – нет вопросов. Но мы и дальше играли в карты, и никаких проблем не было.

– Была история с джокером, и ты хотел обмануть?

– Мы играли на деньги, и затем история всплыла. Играли между собой, но Милевского там не было. Если бы мы все не решили между собой, то все бы закончилось не очень хорошо. Когда ты играешь в карты на деньги... Я подошел извинился, и ни у кого ко мне не было вопросов. Затем снова играл с теми же людьми", – цитирует Бойко издание dynamomania.

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