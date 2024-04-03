"Когда Милевский пришел в Тосно, я уже был капитаном. Конечно, я знал, кто такой Артем и читал все эти истории про халат, бесконечные тусовки и разбитую "Феррари". В первый же день я подошел к нему познакомиться.

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У нас завязался диалог, и я честно ему сказал: "Артем, здесь у нас не бухают. Прошу тебя только об одном – не тяни молодежь на свою сторону!".

Помогло ли? За полгода в команде он ни разу не опоздал на тренировку и не приходил с перегаром. Клянусь! Тогда в Тосно работал мой личный тренер по физподготовке – Дарко Радованович. Он тренировал по итальянской методике, давал очень тяжелые упражнения. Когда мы бегали, Милевскому было очень тяжело, он отставал от команды, блевал под угловой флажок, но не сдавался – добегал до конца.

Моей личной победой было, когда Миля после одной из тренировок сам подошел к Дарко и попросил позаниматься с ним индивидуально. Все, кто это слышал, были шокированы", – рассказал Кашчелан в интервью Sport24.

Напомним, Милевский выступал за Тосно с августа 2016-го по июль 2017-го года. Нападающий провел за российский клуб 17 матчей, в которых не забил ни одного гола.

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