"Летом 2013-го жена (и по совместительству агент, – прим.) предложила полететь в Россию и просто познакомиться.

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Я был против – в 2009-м году я играл в Украине, в Карпатах, и у меня остались негативные воспоминания: там все были очень токсично настроены в отношении иностранцев.

Переживал, что в России будет то же самое. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить российские паспорта. Мы получали паспорта РФ в очень тяжелое время", – сказал Кашчелан в комментарии Sport24.

Напомним, в Карпаты черногорский легионер пришел в августе 2009-го, подписав трехлетний контракт. В УПЛ дебютировал 30 августа 2009 года в матче против Оболони (5:0). Всего провел за "львов" 4 матча во всех турнирах, без результативных действий.

В январе 2010-го покинул Карпаты в статусе свободного агента, перейдя в польскую Ягеллонию. В России выступал с 2013 года и успел поиграть за Балтику, Тосно, тульский Арсенал и Тамбов. За его плечами 25 поединков в составе сборной Черногории.

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