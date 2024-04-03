"Коли Мілевський прийшов у Тосно, я вже був капітаном. Звісно, я знав, хто такий Артем і читав усі ці історії про халат, нескінченні тусовки і розбиту "Феррарі". У перший же день я підійшов до нього познайомитися.

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У нас зав'язався діалог, і я чесно йому сказав: "Артеме, тут у нас не бухають. Прошу тебе тільки про одне – не тягни молодь на свій бік!".

Чи допомогло? За півроку в команді він жодного разу не запізнився на тренування і не приходив із перегаром. Присягаюся! Тоді в Тосно працював мій особистий тренер із фізпідготовки – Дарко Радовановіч. Він тренував за італійською методикою, давав дуже важкі вправи. Коли ми бігали, Мілевському було дуже важко, він відставав від команди, блював під кутовий прапорець, але не здавався – добігав до кінця.

Моєю особистою перемогою було, коли Міля після одного з тренувань сам підійшов до Дарко і попросив позайматися з ним індивідуально. Усі, хто це чув, були шоковані", – розповів Кашчелан в інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, Мілевський виступав за Тосно з серпня 2016-го по липень 2017-го року. Нападник провів за російський клуб 17 матчів, в яких не забив жодного гола.

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