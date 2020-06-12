Милевский – о драке Клебера и Пеева: Бразилец был своеобразным, "вонючим" футболистом

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский вспомнил конфликт между одноклубниками – Клебером и Георгием Пеевым.

"Играли "дыр-дыр", и Жора зарубился с Клебером. Серьезно. Жора хорошо ему вставил, разбил ногу. А Сабо говорит: "Это футбол, спорт. Все в порядке". Клебер развернулся, поехал с базы. Приехал обиженный. Бразильцы собрались поднимать кипиш.

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На следующий день Жора заходит на базу, а этот Клебер подбегает к нему сзади и тупо бьет его в лицо. Разбивает лицо. Драка серьезная была. Идем к Сабо, чтобы он принимал решения. А он говорит: "Так а что? Это футбол. У вас 1:1". Затем они не общались. Бразилец был своеобразным, "вонючим" футболистом", – вспомнил Милевский во время стрима на собственном YouTube-канале.

Напомним, Клебер выступал в составе Динамо с 2004 по 2008 годы, и после аренды в Палмейрас продолжил карьеру в Бразилии.

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