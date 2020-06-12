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"Я с ним так и не здороваюсь": Милевский откровенно рассказал о конфликте с Бойко

08:31 132 Читати українською
"Я с ним так и не здороваюсь": Милевский откровенно рассказал о конфликте с Бойко
Артем Милевский / фото: ФК Динамо Брест

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла между ним и Денисом Бойко.

"С Бойко я так и не здороваюсь. Там была история с картами. Он накрысил немного. Когда играли в джокер, он прятал джокеры. Это всего среди своих пацанов.

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Многие с ним общаются, ничего страшного в этом не видят. Это единственный человек, с которым я прекратил общение. А так, со всеми – ха-ха, хи-хи", – поделился Милевский во время владеющий на собственном YouTube-канале.

Напомним, Милевский и Бойко выступали вместе в составе киевского Динамо лишь в сезоне 2012/13.

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Денис Бойко Денис Бойко Артем Милевский Артем Милевский Динамо Киев Динамо Киев
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