"Чего я пи**рас?" – Шевченко ехал в такси после игры сборной Украины, слушая жалобы водителя на свой незабитый пенальти

Известный автогонщик Алексей Мочанов рассказал забавные истории с участием Андрея Шевченко. Одна из них случилась сразу после знаменитого матча Украина – Англия, который состоялся в 2009 году на Днепр Арене.

"Была очень крутая история, когда Украина выиграла у Англии в Днепре. Шева не забил пенальти, а Назар (Сергей Назаренко – прим.) издалека хорошо ляпнул. Из самолета уже звонит мне Шевченко и говорит, что вылетаем, сразу валим в Арену. Говорит: "Давай приезжай".

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Я быстренько собрался. Пока я приехал в Арену, в ведерко для льда уже залили шампанское Кристалл и 21-летний Чивас. Редкое пойло. И эта штучка ходит по кругу. Я отхлебнул глоток. А уже всем вокруг весело. И Миле, и Вороне. Шева говорит: "Поехали тихонечко в Марио, перекусим, потому что здесь уже реально кипиш". А он в рубашечке, в жилетке и кепке. Мы вышли. Перешли дорогу, махнул рукой, остановилась Dacia Logan голубая. А там проехать к светофору на Льва Толстого, а затем 3 светофоры к Университету. Говорю: "В Марио". Мне назвали цену 50 грн. По тем временам дорого, реально.

Шева садится сзади, а я спереди. Не успел захлопнуть дверь, а таксист спрашивает: "Футбол смотрел?". Отвечаю, что да. Ладно бы, что угодно, но он нацелено говорит: "Шева инвалид, пеналь не забил, если бы не Назар – хана. Как так можно?". Потом про Пазик начинает говорит. Я поворачиваюсь, а Андрюха кепку вниз спустил. И это было смешно. А вставить текст в слова этого таксиста дурного не получается. А он все лепит. Я ему уже показываю, что стой. А он продолжает. Эти 3 светофора проговорил. И пару раз очень нехорошими словами назвал. Ну, эмоции, болельщик и переживал еще. Весь разговор был не про игру, не про перспективы, а вот про незабитый пенальти. Подъезжаем. Андрюха выходит из машины, стучит в окно, таксист, наверное, мог предположить все, что угодно. Он недавно смотрел телик, там Шевченко не забил пенальти. Я заплатил за проезд и специально обошел спереди, чтобы он не уехал, чтобы посмотреть. Опускает он окно, а глаза у него больше, чем голова.

Шева говорит: "Ну ладно я косой, ладно я хромой, ладно я кривой, ладно, я инвалид, но чего это я пи**рас?". Таксист превратился в рыбу-солнце, которую через задницу надули велосипедным насосом.

Он и слова не сказал. Николаевич все-таки царь. Я беру этот телефон на магните сверху (шашечку) и сую ему в окно. И говорю: "Братан, ты, наверное, лучше езжай домой. Потому что там сейчас Миля и Ворона чуть-чуть отметили. Если ты еще начнешь про них что-то рассказывать. Я реально не хочу, чтобы ты сел за убийство".

Шевченко – довольно-таки закрытый человек, но душевный, для своих он открывается. У него есть старый друг Геша, еще со времен, когда он жил на Оболони. У Геши — день рождения. Бери Леху, гитару и поздравим Гешу с днем рождения на Оболони. Там такая стекляшка, кафешка. Геша там собрал друзей. Шеве может и сказал, но Шева же царь, не сказал, что точно будет. Взяли 2 гитары. Приезжаем туда, какие-то люди играли живую музыку. Геша рад, весь стол рад. Сел за стол, перекусили, сказали тосты какие-то.

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У Шевы всегда с собой винчик был. Он спросил, можно ли ему со своим. Ему сказали, что, конечно, можно. И в это же время играли Барселона и Реал. Был большой экран. Леха Морозов среди музыкантов считается знатоком футбола.

Андрей своим появлением украсил эту историю. Сидит Леха, здесь Шева, и здесь я. Не помню, кто кому проигрывал 1:3. Да это и неважно. Леха Морозов говорит: "Ну все, кранты!". Шева спокойно смотрит футбол и говорит: "В футболе всякое бывает!". Не глядя на Шеву, Леха Морозов говорит: "Старик, поверь моему опыту!". Говорит Леха обладателю "Золотого мяча" 2004 года. Шева мог ответить по-разному, мол какой опыт? Но царь не унижался. Андрей спокойно говорит: "Помню, как-то с Ливерпулем играли, 3:1 выигрывали, 3:3 сыграли, я пеналь не забил, и они кубок блин забрали". И до всех в этой стекляхе доходит, что кто-то вот тут на Оболоне имеет наглость сказать, как играл в финале Лиги чемпионов, как проиграл, как не забил. Леха поворачивается, Шева смеется. Он у меня спрашивает: "Есть таблетка, чтобы превратиться в пыль?".

Друзья ли мы с ним? Ну как друзья? Где Шева, а где я? Мы знакомы, дружим, ездили вместе, когда он вернулся после Челси в Киев. У него была Панамера, под 900 сил, мощная, классная машина. Но он взвешенный водитель. Автомобиль просто много позволяет", – рассказал Мочанов Sport Arena.