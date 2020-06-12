Мілевський – про бійку Клебера та Пєєва: Бразилець був своєрідним, "смердючим" футболістом

Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський пригадав конфлікт між одноклубниками – Клебером та Георгієм Пєєвим.

"Грали "дир-дир", і Жора зарубився з Клебером. Серйозно. Жора добре йому вставив, розбив ногу. А Сабо каже: "Це футбол, спорт. Все в порядку". Клебер розвернувся, поїхав з бази. Приїхав ображений. Бразильці зібралися, підняли ґвалт.

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Наступного дня Жора заходить на базу, а цей Клебер підбігає до нього ззаду і тупо б'є його в обличчя. Розбиває обличчя. Бійка серйозна була. Йдемо до Сабо, щоб він приймав рішення. А він каже: "Так а що? Це футбол. У вас 1:1". Потім вони не спілкувалися. Бразилець був своєрідним, "смердючим" футболістом", – пригадав Мілевський під час стриму на власному YouTube-каналі.

Нагадаємо, Клебер виступав у складі Динамо з 2004 по 2008 роки, і після оренди в Палмейрас продовжив кар'єру в Бразилії.

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