Якщо за підсумками розслідування фінансових злочинів провину керівництва Мілана буде доведено, на клуб очікує серйозне покарання.

УЄФА перебуває осторонь і чекає, щоб зрозуміти, чи підтвердяться звинувачення, висунуті на адресу Мілана. Клуб перебуває під слідством через зміну власника – місцева поліція вважає, що передача акцій "россонері" від Elliott Management до RedBird так і не відбулася.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, Мілан можуть оштрафувати вирахуванням очок у чемпіонаті Італії, а також виключити з єврокубків. Таке ж покарання загрожує Ліллю, якщо буде доведено, що в обох клубів досі один власник. Що цікаво, у сезоні 2020/21 Мілан і Лілль зустрічалися в рамках Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що клуб повністю співпрацює зі слідством.

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