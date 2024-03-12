Милан опубликовал заявление, в котором настаивает на том, что клуб полностью сотрудничает с властями после того, как в клубном офисе прошли обыски. Финансовая полиция забрала для проверки файлы и компьютерное оборудование. Согласно Gazzetta dello Sport, под следствием находятся прошлый и нынешний директоры "россонери" – Иван Газидис и Джорджио Фурлани.

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Обвинение утверждает, что Elliott Management по-прежнему контролирует и владеет Миланом, несмотря на объявление о продаже летом 2022 года акций клуба компании RedBird Джерри Кардинале. Elliott Management также владеет Лиллем, поэтому сохранение контроля над Миланом было бы нарушением правил УЕФА и ФИФА.

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