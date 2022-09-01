Милан договорился с Барселоной о трансфере Деста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Итальянцы арендуют защитника на сезон с правом выкупа, предлагая футболисту потенциальный контракт еще на 4 года.

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Деста уже заметили в аэропорту, он взял курс на Милан. Сержиньо попал в немилость Хави и даже не был заявлен за Барселону на чемпионат. Каталонцы всеми силами пытались найти ему новый клуб.

По информации AS, Барса заменит Деста, подписав Менье из Дортмунда. Бельгийца избрали приоритетом, когда выбор стоял между ним, Фойтом и Бельерином. Боруссия не хочет продавать Менье, но 15 миллионов евро убедят немцев.

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