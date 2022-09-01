Мілан домовився з Барселоною про трансфер Деста, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Італійці орендують захисника на сезон з правом викупу, пропонуючи футболісту потенційний контракт ще на 4 роки.

Барселона попередила лігу про грандіозні плани фінішу вікна – 5 трансферів на вихід, 3 на вхід, список жертв відомий

Деста вже помітили в аеропорту, він взяв курс на Мілан. Сержиньйо потрапив у немилість Хаві та навіть не був заявлений за Барселону на чемпіонат. Каталонці всіма силами намагалися знайти йому новий клуб.

За інформацією AS, Барса замінить Деста, підписавши Меньє з Дортмунда. Бельгійця обрали пріоритетом, коли вибір стояв між ним, Фойтом і Бельєріном. Борусія не хоче продавати Меньє, але 15 мільйонів євро переконають німців.

Трансферний дедлайн літа 2022: Динамо віддало двох гравців, Барселона домовилась про сенсаційний трансфер капітана