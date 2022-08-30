Барселона предупредила лигу о грандиозных планах финиша окна – 5 трансферов на выход, 3 на вход, список жертв известен
Барселона не собирается расслабляться в последние дни летнего трансферного окна.
Каталонский клуб предупредил лигу, что планирует оформить 3 трансфера на вход и 5 на выход к закрытию рынка, утверждает инсайдер Жерар Ромеро.
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Ориентировочный список "жертв" известен – это Обамеянг, Дест, Пьянич, Брейтвейт и Абде. Эти игроки не имеют особых перспектив у Хави и постоянно фигурируют в слухах о продаже или разрыве контракта. С приобретениями немного сложнее. Барселона надеется добить трансфер Маркоса Алонсо из Челси и точно подписать нового правого защитника. Приоритетным вариантом считается Тома Менье (Боруссия Д), а запасным – собственный воспитанник Эктор Бельерин, который не нужен Арсеналу.
Трансферное окно в Испании закрывается 1 сентября в 23:59. Директор Барселоны Матеу Алемани сутками не выходит из собственного офиса, постоянно обсуждая потенциальные соглашения.
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