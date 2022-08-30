Каталонский клуб предупредил лигу, что планирует оформить 3 трансфера на вход и 5 на выход к закрытию рынка, утверждает инсайдер Жерар Ромеро.

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Ориентировочный список "жертв" известен – это Обамеянг, Дест, Пьянич, Брейтвейт и Абде. Эти игроки не имеют особых перспектив у Хави и постоянно фигурируют в слухах о продаже или разрыве контракта. С приобретениями немного сложнее. Барселона надеется добить трансфер Маркоса Алонсо из Челси и точно подписать нового правого защитника. Приоритетным вариантом считается Тома Менье (Боруссия Д), а запасным – собственный воспитанник Эктор Бельерин, который не нужен Арсеналу.

Трансферное окно в Испании закрывается 1 сентября в 23:59. Директор Барселоны Матеу Алемани сутками не выходит из собственного офиса, постоянно обсуждая потенциальные соглашения.

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